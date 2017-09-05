Росія хоче створити на Донбасі ситуацію на кшталт Придністров'я, ввівши миротворців - Ар'єв

Голова постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар'єв наголошує, що Росія хоче створити на Донбасі ситуацію на кшталт Придністров'я шляхом введення миротворчої місії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання про те, що РФ збирається внести власну резолюцію до Ради безпеки ООН щодо введення миротворців на Донбас.

“Росія не живе за принципами міжнародного права, а грається цими принципами. Очевидно, що мета - зробити щось на кшталт Придністров'я, бо очевидно, що Росія буде наполягати на тому, щоб російські саме або проросійські миротворці брали участь, на що Україна, очевидно, піти не зможе”, - сказав Ар’єв і додав, що Україна вже давно вимагала “нейтральних миротворців”.

Крім того, Ар'єв наголосив, що миротворці мають діяти не лише на лінії тимчасового розмежування на Донбасі, а й на всій тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей для того, щоб роззброювати незаконні бандформування і брати під контроль ситуацію на цій території. “Це серйозний крок до деокупації Донбасу”, - сказав він.

Водночас, пропозиція Росії, наголосив Ар'єв, - це “гра словами і принципами, а не намагання вирішити проблему”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, президент РФ Володимир Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування на Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, і доручив МЗС РФ внести відповідну резолюцію на розгляд Ради безпеки ООН.

22 серпня президент України Петро Порошенко повідомив, що має намір у вересні представити на засіданні Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі. Він нагадав, що 24 липня під час телефонних переговорів лідерів держав у «нормандському форматі» наголосив на необхідності введення на Донбас миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН.

«Питання миротворчої місії ООН і озброєної місії ОБСЄ просувається доволі важко. Все впирається в категоричне небажання РФ встановити мир на Донбасі, більше того - категоричне небажання залишити Україну у спокої. Але я впевнений, що вода камінь точить, тому ідеї з миротворцями я збираюся наступного місяця представити в Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН», - сказав Порошенко.