Регіонали вимагають голову міністра охорони здоров'я

Партія регіонів має намір добиватися звільнення Василя КНЯЗЕВИЧА з посади міністра охорони здоров`я України .

Член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, міністр у справах сім`ї, молоді і спорту опозиційного уряду Віктор КОРЖ зареєстрував у парламенті проект постанови щодо звільнення міністра охорони здоров`я В.КНЯЗЕВИЧА, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Перебування на посаді КНЯЗЕВИЧА В.М. характеризується поєднанням недбалої бездіяльності, злочинної некомпетентності, зловживань і порушень чинного законодавства, що в сукупності привело до тяжких наслідків, які набули широкого розголосу в засобах масової інформації, дискредитували і негативно вплинули на довіру населення до системи охорони здоров`я в цілому», - стверджується в пояснювальній записці до проекту постанови, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Серед найбільш резонансних помилок у сфері державного управління охороною здоров`я, внаслідок яких пропонується невідкладно звільнити В.КНЯЗЕВИЧА з посади міністра охорони здоров`я, в документі називаються: зрив масової вакцинації проти кору і краснухи, критична ситуація у сфері контролю над якістю лікарських засобів, формування тіньового обороту медичних препаратів, лобіювання інтересів окремих компаній, системні прорахунки щодо забезпечення доступності медичної допомоги в умовах економічної кризи.

«Міністерство охорони здоров`я використовує кризовий стан економіки і медицини як додатковий інструмент тиску на уряд, Верховну Раду і суспільство для лобіювання певного сценарію перерозподілу сфер впливу і фінансових потоків в охороні здоров`я... Такий підхід, який здійснюється з дозволу міністра, є прямим і цинічним порушенням положень Конституції України... Враховуючи вказане і ряд інших зловживань, які завдали шкоди державі і населенню України, Верховна Рада України зобов`язана звільнити міністра охорони здоров`я України КНЯЗЕВИЧА В.М. з посади», - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Проект постанови передано на розгляд профільним комітетам ВР.