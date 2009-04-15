Ющенко допоможе банкам реструктуризувати їхні закордонні борги
Президент обіцяє усіляке сприяння
Влада України готова всіляко сприяти реструктуризації заборгованості українських банків перед їх зарубіжними засновниками.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО на спільній нараді з банкірами за участю представників Міжнародного валютного фонду і Світового банку.
«Якщо необхідно з боку офіційної влади, починаючи з уряду чи Президента країни, офіційне звернення до західних фінансових установ з реструктуризації чи пролонгації, я вам даю слово, що я готовий це зробити… Скажіть, що треба зробити офіційній владі для того, щоб вам мінімізувати обслуговування?» – сказав В.ЮЩЕНКО.
При цьому він відзначив, що в таких переговорах може стати партнером як Світовий банк, так і Міжнародний валютний фонд.
В.ЮЩЕНКО наголосив також на необхідності проведення роботи з реструктуризації заборгованості суб`єктів господарювання за їх зовнішніми зобов`язаннями. «Позиція банку, який здійснює фінансування, чи банку, який веде касове обслуговування того чи іншого клієнта, значною мірою виграшно допомогла б формувати позицію клієнта перед міжнародним кредитором», – сказав В.ЮЩЕНКО.
Як повідомлялося, за інформацією Президента України, до кінця 2009 року обсяги платежів за зовнішніми зобов`язаннями банківського сектору України становлять 12,5 млрд. дол., корпоративного сектору – 9,5 млрд. дол.