Попередні спроби Трампа зупинити нарощування ядерного потенціалу КНДР провалилися.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин відвідав заводи з виробництва ядерного озброєння та закликав наростити її виробництво, ігноруючи закликли Трампа не робити цього. Про це пише Politico.

Видання відзначає, що Кім не відмовився від своєї ядерної програми, яка фактично є основою його авторитарного правління. Натомість лідер КНДР прагне зміцнити статус своєї країни як ядерної держави.

Кім відвідав два заводи з виробництва ядерних матеріалів. Один з них відкрили нещодавно, а інший – активно розширюється. На зображеннях, опублікованих інформаційним агенством КНДР видно, що чиновники ходять між щільними рядами того, що ймовірно було центрифугами. Незадовго до цього, Кім також відвідав базу з виробництва обладнання для ядерних установок та науково-дослідний інститут ядерних досліджень.

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Сам Кім пояснив ці візити тим, що він прагне зміцнити обороноздатність КНДР на тлі нібито зростання ядерних загроз у світі. Зокрема він звинуватив США у підбурюванні Південної Кореї до володіння атомними підводними човнами та зобов'язанні поділитися з ними своєю ядерною зброєю. Також Кім закликав до подальшого розвитку малопотужної ядерної зброї, заявивши, що КНДР нібито "стикається з кордоном з найнебезпечнішою ворожою державою", маючи на увазі Південну Корею.

Журналісти відзначають, що Кім прискорив розширення своєї військової ядерної програми після провальної спроби Трампа досягнути домовленостей з КНДР у 2019 році. На тлі цього він також зміцнив звʼязки з Москвою та Пекіном.

Під час візиту до Китаю на саміт АТЕС, Трамп закликав Кіма відновити дипломатичні відносини. Однак зустрічі лідерів КНДР та США так і не відбулося, оскільки Пхеньян не відреагував на запрошення. Коментуючи це, Трамп відкинув слова про те, що Кім проігнорував його. Американський лідер пояснив відсутність зустрічі тим, що вона була запропонована в "не зовсім слушний час".

Ядерна програма КНДР

У серпні цього року розвідка Південної Кореї повідомляла, що Північна Корея володіє від 80 до 120 ядерних боєголовок. Ця цифра значно відрізняється від тієї, яку раніше озвучував президент США Дональд Трамп, коли казав, що КНДР нібито має 57 боєголовок.

Аналітики Defence Express відзначали, що Північна Корея може атакувати своїми балістичними ракетами, які можуть нести ядерну зброю, в будь-яку точку Південної Кореї. Крім того, Пхеньян має міжконтинентальні балістичні твердопаливні ракети Hwasong-19, здатні дістати будь-яку ціль на території США.

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