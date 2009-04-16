Тимошенко вчасно сховалася за президентське вето? (голосування у ВР)

Верховна Рада сьогодні провалила голосування щодо подолання президентського вето на законопроект "Про заходи з подолання наслідків фінансово-економічної кризи у сфері соціального захисту, оплати праці та зайнятості населення", яким, серед іншого передбачалося встановлення мінімальної заробітної плати у розмірі, не нижчому за прожитковий рівень для працездатних осіб. Законопроект був внесений чотирма нашоукраїнцями: В’ячеславом Кириленком, Ксенією Ляпіною, Володимиром В’язівським та Миколою Кульчинським.

За подолання вето парламенту вдалося назбирати лише 216 голосів (за необхідних 300). А запропоновані Президентом поправки набрали 204, 18 та 11 голосів відповідно, тож навіть з президентськими правками законопроект не може набрати чинності.

Цікаво, що ПР віддала за законопроект 160 голосів із 176 можливих. Причому серед тих, хто висловився проти, несподівано опинилися такі відомі борці за права народу як Микола Азаров, Ганна Герман та Олена Лукаш. Кінах не голосував, Чорновола взагалі не було в залі під час розгляду цього законопроекту.

Але найбільший сюрприз зробила фракція БЮТ - не дала жодного голосу за підвищення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму.

Із 72 нунсівців кнопку “за” натиснули 9 нардепів: Юрій Гримчак, Олександр Бобильов, Микола Катеринчук, Кирило Куликов, Володимир Стретович, Олександр Омельченко, Іван Сподаренко, Сергій Харовський та Віктор Шемчук.

Комуністи та фракція блоку Литвина одноголосно підтримали бюджетну новацію.

Нагадаємо, що претензії Віктора Ющенка до законопроекту зводилися до того, що фактично пропонувалося надати Кабміну можливість у ручному режимі встановлювати посадові оклади для працівників бюджетних установ. Та ще й за результатами виконання Державного бюджету лише за січень-квітень, тобто без урахування прогнозу на наступні місяці. До того ж занепокоєння Президента викликало те, що для такого суттєвого перерозподілу коштів законопроект не передбачав внесення змін до держбюджету. За підрахунками Ющенка, йдеться про збільшення видатків у розмірі 29,5 мільярдів гривень, причому законопроект не пропонував жодних додаткових джерел фінансування цієї суми.