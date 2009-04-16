Прес-конференція: «Заборона грального бізнесу як антисуспільного та аморального явища – вимога часу!»

17 квітня о 12.00 у прес-центрі («press-point») Верховної Ради України (вул. М. Грушевського, 5, другий поверх) відбудеться прес-конференція на тему: «Заборона грального бізнесу як антисуспільного та аморального явища – вимога часу!».

У прес-конференції візьмуть участь народний депутат України (Партія регіонів) Григорій СМІТЮХ, народний депутат України (БЮТ) Валерій ПИСАРЕНКО, народний депутат України (Партія регіонів) Ельбрус ТЕДЕЄВ, народний депутат УКРАЇНИ (БЮТ) Володимир БОНДАРЕНКО, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», засновник громадянської ініціативи «Ні гральним автоматам!» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, ведуча соціального проекту «Знайдемо вихід» «Першого» каналу Наталія РОЗИНСЬКА, ведуча студії прямого ефіру «Хрещатик, 26» Київської державної регіональної телерадіокомпанії Юлія СОЛОХА.

Учасники прес-конференції обговорять ситуацію з гральним бізнесом в Україні, яка стала ганебним і руйнівним явищем економічного та соціального життя і перетворилася на справжнє національне лихо.

«В нинішніх умовах в українському суспільстві потрібно вести мову не про врегулювання і не про впорядкування, а про заборону грального бізнесу як аморального та антисуспільного явища», - впевнені організатори конференції.

Нагадаємо, що 26 березня 2009 р. народними депутатами України Григорієм СМІТЮХОМ (Партія регіонів), Валерієм ПИСАРЕНКОМ (БЮТ) поданий проект Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» (№ реєстрації 4268). Цей законопроект включено до порядку денного сесії Верховної Ради України 14 травня 2009 р.

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