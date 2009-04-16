Литвин образився й нагадав, що на його відставку ВР витратить 30 хвилин
16:34, 16 квітня 2009Політика
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Каже, танців від нього не дочекаються
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що якщо когось не влаштовує робота парламенту під його керівництвом, то депутати можуть внести ініціативу про його зняття з посади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час блокування роботи ВР фракцією БЮТ.
«Не влаштовує робота Верховної Ради – 150 підписів, я 30 хвилин перед вами виступлю, подякую за роботу і все», - сказав В.ЛИТВИН.
Він зауважив, що не збирається «танцювати» під бажання депутатів.
«Сьогодні одні заблокували, завтра – інші… Прошу не демонстрували свої м’язи, а демонстрували мізки», - сказав голова Верховної Ради.
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