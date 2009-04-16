Литвин образився й нагадав, що на його відставку ВР витратить 30 хвилин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що якщо когось не влаштовує робота парламенту під його керівництвом, то депутати можуть внести ініціативу про його зняття з посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час блокування роботи ВР фракцією БЮТ.

«Не влаштовує робота Верховної Ради – 150 підписів, я 30 хвилин перед вами виступлю, подякую за роботу і все», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що не збирається «танцювати» під бажання депутатів.

«Сьогодні одні заблокували, завтра – інші… Прошу не демонстрували свої м’язи, а демонстрували мізки», - сказав голова Верховної Ради.