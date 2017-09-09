До пункту пропуску "Краковець" привезли "тітушок" - "Рух нових сил"

До пункту пропуску «Краковець» на кордоні між Україною та Польщею, куди 10 вересня має прибути колишній голова Одеської облдержадміністрації Михеїл Саакашвілі, привезли «тітушок», які можуть вчинити провокації.

Про це повідомляє прес-служба партії «Рух нових сил», лідером якої є Саакашвілі.

«Прибуло кілька десятків невідомих осіб у спортивних костюмах. Вони зупинились через дорогу від табору, який кілька годин тому встановили активісти з різних областей України, щоб підтримати Саакашвілі, який завтра перетинатиме кордон», - повідомили в прес-службі.

«Тітушки» поводяться агресивно, погрожують, мають при собі холодну зброю, один навіть намагався напасти з ножем на депутата Івано-Франківської облради, члена партії Ольгу Галабалу.

За даними прес-служби, депутат ще раніше написала заяву в поліцію про те, що з Кременчука хочуть приїхати озброєні люди, які планують вчинити провокації.

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Згідно повідомленням, можливі провокатори не хочуть спілкуватись з активістами, а ті, які спілкуються, роблять це в грубій формі. Деякі чоловіки заявили, що приїхали на екскурсію, однак не змогли надати жодних інших деталей, а один із них зізнався, що приїхав, щоб виступити проти приїзду Саакашвілі в Україну. Більше того, поліція виявила холодну зброю в одного із можливих «тітушок».

У прес-службі партії також зазначили, що біля пропускного пункту «Краковець» вже зібрались більш як 200 активістів на підтримку Саакашвілі.

Як заявив член політради партії «Рух нових сил» Іван Слободяник, також колона мирно налаштованих активістів на автомобілях та мікроавтобусах вирушила зі Львова до пункту пропуску «Краковець» для зустрічі Саакашвілі. За його словами, у колоні близько 100 машин, їх супроводжує поліція.

За даними Слободяника, перехід Саакашвілі через кордон очікується завтра о 13.00. Екс-голова ОДА буде їхати зі своїм сином, з групою народних депутатів, з міжнародними партнерами, а також його приїзд будуть супроводжувати журналісти.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня в Адміністрації президента заявили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, таке рішення було прийнято через те, що Саакашвілі надав недостовірні дані, зокрема про його судимість в Грузії.

Саакашвілі стверджує, що має лише одне громадянство - українське. Він також заявив, що Порошенко має дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

6 серпня Саакашвілі заявив, що приїде в Україну 10 вересня.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

Сьогодні близько 12.00 Саакашвілі повідомив, що вирушив в Україну.

Біля пункту пропуску «Краковець» посилено наряди поліції.