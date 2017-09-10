Правозахисники підтвердили, що Сенцова перевели до іркутської тюрми

Політв'язня українського режисера Олега Сенцова, утримуваного в колонії в Якутську (Росія) раптово етапували в іркутську тюрму, заявляє правозахисний портал Ради правозахисників Іркутської області.

Зокрема, правозахисники з посиланням на Сенцова, вказали, що українця перевели в одиночну камеру так званого червоного корпусу в'язниці.

Самому Сенцову невідомі причини, чому його перевели.

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"Як кажуть самі ув'язнені,"червоним" цей корпус СІЗО називається через наявність в ньому "розроблювальних" камер, де сидять пресувальники. Ми не знаємо чи так це, але можемо підтвердити, що корпус зроблений з червоної цегли", - сказано в повідомленні.

Представники Громадської наглядової ради розповіли, що Олег Сенцов відчуває себе добре і посміхається. Умови в камері хороші.

Нагадаємо, напередодні російська правозахисниця і журналітска Зоя Светова в Facebook повідомила, що Сенцова можливо перевели з колонії в Якутську. Однак пізніше її пост пропав з публічного доступу. При цьому українське Міністерство закордонних справ прийняло цю інформацію до відома, пообіцявши перевірити дані про переміщення Сенцова.