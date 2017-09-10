Поліція заступила на нічне патрулювання біля пункту "Краковець" на Львівщині - МВС

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що ввечері 9 вересня на нічне патрулювання біля пункту пропуску Краковець на Львівщині заступили патрульні поліцейські і працівники Яворівського районного відділу поліції.

«Під час інструктажу правоохоронців орієнтовано на чітке дотримання вимог законодавства, а також оперативне реагування на правопорушення», – ідеться в повідомленні на Facebook-сторінці МВС.

За попередньою інформацією, завтра поблизу пункту «Краковець» очікується перебування близько трьох тисяч осіб, вказують правоохоронці.

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«Поліцейських орієнтовано на чітке дотримання вимог законодавства, а також на швидке реагування і припинення правопорушень. Водночас Національна поліція закликає усіх учасників цього масового заходу – дотримуватися закону, не порушувати правопорядок і бути взаємоввічливими», – вказав заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

Як повідомляв УНІАН, завтра до пункту пропуску «Краковець» на українсько-польському кордоні очікується прибуття екс-голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі, якого президент позбавив громадянства України.

Біля пункту пропуску зібрались близько 200 прихильників Саакашвілі, щоб завтра зустріти його. Вони заявили, що до Краковця завели декілька десятків «тітушок» й очікують на провокації. Поліція біля пункту пропуску працює в посиленому режимі.