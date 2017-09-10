Саакашвілі дасть прес-конференцію у польському Жешуві - ЗМІ

Екс-президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Саакашвілі перебуває в Жешуві, де планує дати прес-конференцію. Як передає кореспондент "Української правди", саме тут о 10 ранку відбудеться прес-конференція Саакашвілі, а не в Перемишлі, як планувалося раніше.

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Як повідомлялося, близько 4 ночі з Варшави вирушив автобус із журналістами провідних ЗМІ, які будуть висвітлювати повернення Міхеїла Саакашвілі в Україну, сам політик планує їхати на пропускний пункт "Краковець" разом з ними.

У Жешув прибула також лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Світлину з Жешува виклав у Facebook сам політик в ніч на неділю.