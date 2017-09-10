Польські прикордонники таки пропустили Саакашвілі до України

Прикордонники польської сторони пропускного пункту "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України. Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Читайте такожАвтобус із Саакашвілі вже на кордоні: заїхав за шлагбаум пункту пропуску та проходить митний контрольРаніше автобус з Саакашвілі пропустили на пункт пропуску, а проїзд іншим машинам, які були у складі колони, що їхала з Перемишля, перекрили.

Наразі кордон на пункті пропуску перекрито.

Також на пункт пропуску заїхали чотири поліцейських машини.

Водії, які їдуть зі сторони України, розповідають про посилені заходи українських правоохоронців.

Пасажири автомобілів, які їдуть до України через цей пункт пропуску, також не можуть потрапити до прикордонників та спостерігають за ситуацією.

Як повідомляв УНІАН, автобус із народними депутатами та екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі прибув до пункту пропуску та заїхав за шлагбаум, наблизившись до пункту пропуску «Шегині». Автобус із Саакашвілі проходив митний контроль на польському посту.

Раніше, позбавлений українського громадянства екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляв про намір знову пересісти на автобус з метою поїздки на пункт пропуску «Краковець», щоб спробувати перетнути кордон і потрапити в Україну. Пізніше стало відомо, що Саакашвілі спробує перетнути кордон у пункту пропуску «Шегині». Цей пункт пропуску є найближчим до залізничної станції Перемишль.