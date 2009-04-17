Народні депутати від БЮТ залишили сесійну залу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як безпосередньо в сесійній залі сталася коротка нарада депутатів цієї політичної сили.

Як повідомляв УНІАН, об 11.03 мала закінчитися перерва у роботі ВР і поновитися пленарне засідання.

Станом на 11.25 пленарне засідання так і не розпочалося.

Депутати від фракції Партії регіонів продовжують блокувати трибуну і президію ВР, вимагаючи, щоб парламент розглядав питання про створення Тимчасової слідчої комісії з розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова і заволодіння невідомими особами його власністю – акціями телеканалу «Інтер», лише після висновку Комітету ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради.