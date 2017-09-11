Саакашвілі заявив про відсутність амбіцій на якусь посаду в Україні

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявив про намір об'їздити Україну і про відсутність у нього амбіцій обіймати будь-яку посаду в країні.

Про це він повідомив сьогодні під час прес-конференції у Львові, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я маю чіткий план: покінчити з розграбуванням економіки, покінчити з владою олігархату, покінчити із зловживанням, зокрема й на темах війни... Для цього я збираюся проїхати по всіх регіонах України, максимально об'єднуватися з людьми, з різними політичними силами навколо загальної теми - що у нас з вами має бути демократія, і у нас не повинно бути диктату олігархів. Навколо цих тем ми об'єднаємося», - зазначив Саакашвілі.

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За його словами, «об'єднання чи не об'єднання в партії - це не головне зараз».

«Для мене мета - не знову перетасувати стару колоду. Для мене мета - відкрити дорогу новим українцям. У мене немає амбіцій на жодну посаду в Україні», - наголосив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегіні». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.