Реакція заходу на український скандал Саакашвілі: проблема на порожньому місці

Позбавлений українського громадянства колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі 10 вересня з кількох спроб перетнув польсько-український кордон і потрапив на територію України. "Прорив" кордону супроводжувався бійкою між його прихильниками та противниками, крім того, українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження через "незаконне переправлення осіб через державний кордон".

Іноземні політики, дипломати та журналісти відреагували на події минулої неділі, пише Тиждень.ua.

У коментарі польським ЗМІ депутат Європарламенту Яцек Саріуш-Вольський висловив підтримку екс-президенту Грузії. Він вказав, що нинішня політика влади України щодо Саакашвілі є «порушенням європейських стандартів», які Київ ухвалив заради підписання угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Зі слів Саріуша-Вольського, за ситуацією з екс-головою Одеської області стежать глава МВС Маріуш Блащак, міністр закордонних справ Вітольд Ващиковський і міністр інфраструктури і розвитку Анджей Адамчик.

Депутат пообіцяв підняти цю тему на засіданні Європарламенту. Також, з його слів, через ситуацію навколо Саакашвілі посол України у Варшаві Андрій Дещиця був викликаний в МЗС Польщі.

Na peronie w Przemyślu, strona ukraińska blokuje odjazd pociągu do Lwowa, domagając się by @SaakashviliM wysiadł. pic.twitter.com/GDMfuNs4s2 — Jacek Saryusz-Wolski (@JSaryuszWolski) September 10, 2017

Разом з тим, речниця МЗС України Мар'яна Беца повідомила, що ця інформація не відповідає дійсності.

З її слів, станом на ранок понеділка, 11 вересня, поширена в ЗМІ інформація про те, що Дещиця був викликаний до польського МЗС для надання пояснень, не отримала підтвердження.

Станом на 10.00 11.09. інформація про виклик Посла України в Польщі до МЗС не відповідає дійсності — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) September 11, 2017

Сам Дещиця також спростував поширену в ЗМІ інформацію.

"У МЗС РП мене не запрошували. Ми були в контакті з польськими партнерами, сприяли громадянам України, які не могли вчасно виїхати з Перемишля", - написав посол у Twitter.

З представників офіційної влади Польщі останні події щодо Саакашвілі прокоментував голова МЗС країни Вітольд Ващиковський. Він заявив, що скандал навколо повернення в Україну екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі є внутрішньою справою України і Польща брати участі в ньому не буде.

"Справа Саакашвілі - внутрішня гра в Україні. Польща тут ні при чому", - цитує чиновника видання Onet.pl.

Тим часом оглядач польського часопису Newsweek Міхал Кацевич застерігає польську владу перед надто однозначною підтримкою Міхеїла Саакашвілі. Оглядач побоюється, що розвиток подій невигідний Польщі.

«Популярний «Міша» – не найкраща інвестиція для Польщі. Якщо він із Варшави виголошуватиме свої тиради і звинувачуватиме Порошенка в корупції й намагатиметься потрапити з Польщі в Україну, організовуючи гротескне шоу, то це сильно позначиться на наших відносинах з Києвом. Навколо Порошенка з’являться ті, хто порадить йому це використати. Наприклад, він надасть трибуну комусь із націоналістичних кіл. Загальновідомо, що ніщо так не дратує і не фокусує увагу політиків з партії «Право і справедливість» (партія влади у Польщі – ред.) як питання історичних рахунків з українським націоналізмом. І так спіраль буде накручуватися», – зазначає оглядач.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, який є експертом впливового аналітичного центру Brookings Institution у Вашингтоні, розповів в інтерв'ю «Голосу Америки», що позбавлення Саакашвілі громадянства України створило проблему з нічого.

«Я ніколи не був прихильником того, що пан Саакашвілі грав певну роль в Україні. Тому що мені було незрозуміло, наскільки його цікавила Україна, а наскільки ним керувало бажання повернутися до Грузії», - зазначив екс-посол США.

Екс-посол США в Україні: мені було незрозуміло, наскільки його цікавила Україна, а наскільки ним керувало бажання повернутися до Грузії. pic.twitter.com/Prs4SWQj4B — Голоc Амepики (@chastime) September 10, 2017

«Але, з іншого боку, я не впевнений, що ситуація навколо нього була врегульована у найрозумніший спосіб. Це одна з ситуацій, коли проблему створено на порожньому місці. Я думаю, що позбавлення Саакашвілі громадянства, ймовірно, створило іміджеву проблему, якої Україна не мала», - додав Стівен Пайфер.

Посол Канади в Україні Роман Ващук написав у Twitter про ситуацію на польсько-українському кордоні наступне: «З причин, які не піддаються раціональному політичному аналізу, обидва поїзди «Перемишль-Київ» сьогодні запізнюються».

For reasons that defy rational political analysis, both #Przemysl-#Kyiv trains are running late via #Lviv tonight. pic.twitter.com/9TwTXD4dTD — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) September 10, 2017

На думку журналіста канадського видання Globe and Mail Марка Маккіннона, ситуація довкола спроби повернення до України екс-очільника Одеської області має викликати посмішку у Кремлі.

«Революціонери 2004-го року (Саакашвілі та Тимошенко) кидають виклик революціонерам року 2014-го (Порошенку та компанії), а Кремль у цей час регоче», - заявив журналіст у Twitter.

The 2004 revolutionaries (Saakashvili and Tymoshenko) challenging the 2014 versions (Poroshenko and co.) whilst the Kremlin giggles. https://t.co/o396WBvj8p — Mark MacKinnon (@markmackinnon) September 10, 2017

Британське Financial Times пише, що спроба Саакашвілі повернутися на Україну супроводжувалася справжнім цирком за участю ЗМІ та опозиційних політиків, включаючи колишнього прем'єра Юлію Тимошенко.

Один обізнаний чиновник розповів виданню, що якби Саакашвілі дістався до кордону, прикордонники забрали б у нього паспорт і повернули його до Польщі. Якби він спробував потрапити на Україну завдяки іншому документу, такими як міжнародний проїзний документ, виданий іншою країною, то його могли екстрадувати до Грузії. Майбутня доля Саакашвілі виявилася невизначеною. Неназваний радник керівника служби безпеки заявив Financial Times, що він «буде нести відповідальність».