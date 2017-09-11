МЗС Польщі назвав ситуацію з Саакашвілі "внутрішніми іграми" України

15:42, 11 вересня 2017
Політика
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У польському МЗС заявили, що ситуація з перетином кордону Саакашвілі їх не стосується.

фото УНИАН

Справа колишнього президента Грузії і очільника Одеської обласної держадміністрації Міхеїла Саакашвілі – це внутрішні ігри в Україні і ми в цьому не є стороною, заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, передає Польське радіо.

Читайте такожРеакція заходу на український скандал Саакашвілі: проблема на порожньому місці Позбавлений українського громадянства Міхеїл Саакашвілі 10 вересня перетнув автомобільний пункт пропуску "Медика-Шегині" з порушенням правил. З українського боку увірвалися його прихильники і внесли Саакашвілі на український бік кордону.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко наголосив, що усі, хто брав участь в інциденті з нелегальним перетином кордону колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі повинні взяти на себе відповідальність.

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Теги: #Саакашвілі повернувся україни#ситуація Саакашвілі польща