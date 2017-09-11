Порошенко: Саакашвілі за півтора місяці з часу позбавлення громадянства України не оскаржив це рішення у суді

Президент України Петро Порошенко заявляє, що колишній президент Грузії, екс-голова Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі та його представники за півтора місяці не оскаржили рішення про позбавлення його громадянства України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час наради щодо розвитку сільської медицини сьогодні в Києві.

«26 липня я видав указ, який припинив громадянство пана Саакашвілі на підставі подання органу центральної виконавчої влади – Державної міграційної служби», - нагадав Порошенко.

За словами глави держави, Саакашвілі при отриманні громадянства подав до міграційної служби сфальсифіковані й недостовірні дані.

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За словами Порошенка, президент у таких випадках не може ухвалити жодного іншого рішення, бо це була б злочинна бездіяльність.

«У будь-якій правовій державі особа має право оскаржити будь-які нормативні акти в адміністративному суді, в даному випадку - у Вищому адміністративному суді, і я, як президент, безумовно, виконаю будь-яке рішення суду. Не подобається рішення українських судів – є Європейський суд з прав людини – це правова площина. Пройшло більше півтора місяця – ніхто до суду не подавав», - додав глави держави .

Також Порошенко зауважив, що до суду також не зверталися представники Саакашвілі.

Довідка УНІАН. 27 липня в Адміністрації президента заявили, що Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема щодо його судимості в Грузії.

Саакашвілі, своєю чергою, зазначив, що у нього тільки одне громадянство - українське.

Він також заявив, що Порошенко повинен дати йому можливість повернутися в Україну, «дати право відстояти» своє громадянство в суді.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.