У США врегулювання конфлікту на Донбасі назвали болючою темою у відносинах з Росією

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки знову висловилися за урегулювання конфлікту на Донбасі з дотриманням територіальної цілісності України. Про це на брифінгу у Вашингтоні сказала речниця Держдепартаменту США Хезер Науерт.

"Я знаю, що ми повинні урегулювати цей конфлікт", - сказала Науерт, відповідаючи на запитання про необхідність врегулювання конфлікту в Україні.

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У зв'язку з цим вона нагадала, що це є однією з причин призначення Курта Волкера спеціальним представником Держдепартаменту у справах України. Речниця зазначила, що держсекретар Рекс Тіллерсон вважає врегулювання конфлікту на Донбасі "надзвичайно важливим".

"Це є болючою темою між Сполученими Штатами та Росією. Ми віримо в українську територіальну цілісність. Безсумнівно, це не змінилося", - заявила Науерт.