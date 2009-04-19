Литвин побачив передвістя майбутньої вічної весни

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН привітав християн з Великоднем.

Як йдеться у розміщеному на сайті ВР привітанні голови Верховної Ради, “вітаю вас зі світлим Воскресінням Христовим - найвеличнішим святом християн, символом оновлення людського єства й всеперемагаючої його віри у справдження найзаповітніших надій і сподівань”.

“Цей великий день, що приходить до нас з кожною новою весною, є передвісником майбутньої вічної весни. Воскресіння Христове - головна, провіденціальна подія всієї людської історії. Благодатна сутність Великодня - у перемозі Життя над смертю, у чудесному явленні людству Божого Промислу, відкритті йому власне мети Творення. Уособлюючи найсвятіші духовні цінності й устремління, це свято несе в собі незмірний вияв спонукальної доброчинної волі, творчої наснаги, могутньої єднальної енергії. Незглибима суть віровчення Христа - любові й милосердя до ближнього, в ці дні набуває особливої життєствердної сили, а живий приклад торжества безсмертя вказує на виняткове й невідбутне покликання людини, величність призначення її долі”, - йдеться у привітанні В.ЛИТВИНА.

На його переконання, “утверджуючи високі ідеали християнства миру, добра, братолюбства, ми своїм існуванням правдиво втілюємо в життя Божий замисел про себе, первісно вкладений у кожну особистість”. “Безкорисливо допомагаючи ближнім, сумлінно дбаючи про рідну землю, беззавітно слугуючи своїй Вітчизні, ми поступатимемо в світлі вищих буттєвих законів, для вічного блага спрямовуватимемо свій моральний вибір. Життя, освячене вірою, відкриває якісно нові можливості оновленої душі й, водночас, своїм прикладом вселяє надію на добрі зміни і в людському суспільстві”, - підкреслив В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що “вітчизняна історія, події новітніх часів і реалії сьогодення наочно переконують - будь-які починання, будь-які масштабні перетворення мають серйозні підстави на успіх лише за умови базування на міцних духовних підмурках”.

“Світлі Великодні дні покликані нагадати всім і кожному, що тільки в мирі, любові, єдності й злагоді можна подолати всі негаразди й труднощі, духовно оздоровити суспільство, досягти справжнього державного поступу. Вони спонукають і скеровують нас на добротворення, благословляють прославити Воскресіння Христове не тільки високими словами, але й, насамперед, конкретними й вагомими ділами”, - наголосив голова ВР.

“Нехай же воскреслий Господь благословить Україну і всіх нас на мирне і щасливе майбутнє”, - закликав В.ЛИТВИН.