Голова Житомирської ОДА Гундич призначив нову начальницю відділу кадрової роботи апарату

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич призначив нового керівника відділу кадрової роботи апарату Житомирської ОДА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, з 14 вересня на посаду начальника відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації призначена Ганна Семенчук.

«Призначити Семенчук Ганну Федорівну на посаду начальника відділу кадрової роботи апарату Житомирської обласної державної адміністрації як переможця конкурсу зі строком випробування три місяці з посадовим окладом згідно з штатним розписом з 14 вересня 2017 року», – йдеться у документі.

До цього начальником відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації працювала Алла Радаєва.