Україна внесе Росію до списку країн міграційного ризику

Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ та Службі безпеки України до 30 вересня внести Російську Федерацію до списку країн міграційного ризику. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні уряду.

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Зокрема Кабмін ухвалив план організації виконання указу президента України від 30 серпня № 256 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року «Про посилення контролю за в’їздом в Україну, виїздом з України іноземців та осіб без громадянства, додержання ними правил перебування на території України».

Як повідомляв УНІАН, РНБО доручила Кабінету міністрів у місячний строк забезпечити здійснення за участю Служби безпеки України комплексних заходів щодо посилення контролю за в'їздом в Україну, виїздом з України іноземців, у тому числі громадян Росії, та осіб без громадянства, додержання ними правил перебування на території України.

Уряду доручено вжити заходів щодо удосконалення законодавства стосовно порядку реєстрації місця проживання/перебування на території України іноземців, у тому числі громадян РФ, та осіб без громадянства, які походять з держав міграційного ризику або в'їхали в Україну з території таких держав.

Кабмін має оновити перелік держав міграційного ризику, зокрема внести до нього Росію.

Уряд також має опрацювати у двомісячний строк питання щодо механізму й етапності запровадження попереднього електронного повідомлення іноземцями та особами без громадянства щодо в'їзду в Україну; здійснення в'їзду в Україну та виїзду з України іноземцями, в тому числі громадянами Російської Федерації, за закордонними паспортами, що містять безконтактний електронний носій.

Указом встановлено тримісячний строк для вжиття заходів щодо створення в установленому порядку і забезпечення функціонування центрів надання адміністративних послуг поблизу місць розташування контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Крім того, уряд повинен забезпечити початок функціонування з 1 січня 2018 року національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вирішивши питання необхідного ресурсного забезпечення фіксації біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Російської Федерації, та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України та у контрольних пунктах в'їзду-виїзду.