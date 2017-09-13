У справі про "прорив" Саакашвілі через кордон з’явилась ще одна стаття

У справі про незаконний перетин Міхеїлом Саакашвілі українського кордону у пункті пропуску «Шегині» додали обвинувачення ще за однією статтею. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом подій на контрольному пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні слідчими додано правову кваліфікацію за ще однією статтею Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 296 (Хуліганство).

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Поліцейські опитують очевидців та учасників подій, що мали місце 10 вересня на митному переході "Шегині" у Львівській області, серед яких мешканці кількох регіонів держави, зокрема – Закарпатської, Херсонської, Полтавської областей тощо.

«Одного з мешканців Херсонщини слідчі запросили для надання пояснень по факту своєї участі у масовому заході на пункті пропуску "Шегині". Чоловік відмовився надавати пояснення на підставі ст. 63 Конституції України. Відтак слідчими йому вручена повістка для виклику його на інший день», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску "Шегині". Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально "внесли" їх на територію України.