Порошенко і заступник директора МВФ обговорили перспективу надання Україні чергового траншу

Президент Петро Порошенко прийняв першого заступника директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девіда Ліптона.

Читайте такожУкраїна бореться з корупцією, але дещо повільно - МВФЯк повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко наголосив на важливості ролі МВФ у впровадженні реформ в Україні.

Зазначається, що сторони обговорили перспективи виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику в контексті надання чергового траншу Україні в рамках програми Механізму розширеного фінансування.

Ліптон підкреслив, що Україна має скористатись позитивним покращенням у внутрішній економіці для завершення реформ та стабільного зростання, а також відзначив високу динаміку співпраці між МВФ та Україною.