Саудівська Аравія визнала незалежність Косово

Саудівська Аравія стала другою арабською державою, після Об`єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), що визнала незалежність сербського краю Косово, який в лютому 2008 року в односторонньому порядку оголосив незалежність від Бєлграда, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

У заяві МЗС країни повідомляється, що "уряд Саудівської Аравії, зважаючи на релігійні та культурні відносини з народом Косово і на знак пошани його прагнення до незалежності, оголошує про визнання Республіки Косово".

Як підкреслюється в документі, Саудівська Аравія "сподівається, що ця ініціатива підсилить безпеку, стабільність і процвітання Косово і сусідніх країн".

Албанська влада Косово 17 лютого 2008 року за підтримки США і провідних країн ЄС проголосила в односторонньому порядку незалежність від Сербії. Сербія і Росія відмовляються визнавати Косово незалежною державою, заявляючи, що односторонній крок краю щодо проголошення його нового статусу грубо порушує норми міжнародного права.

Таким чином, на сьогодні незалежність Косово визнали 58 країн, зокрема США й більшість держав Євросоюзу, а також чотири з шести колишніх югославських республік - Хорватія, Словенія, Македонія і Чорногорія.