Тимошенко: люди Януковича вивели з двох авіазаводів майже 3 мільярди

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує попередній уряд, який очолював лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, в умисному знищенні авіаційної галузі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні уряду, представляючи результати перевірки Головного контрольно-ревізійного управління фінансово-господарської діяльності Харківського авіаційного заводу і Київського авіаційного заводу «Авіант».

«Я сподіваюся, що після президентських виборів, коли прийде той президент, який зможе, нарешті, призначити справжніх силовиків, які нічого не розкрадають, які нікого не кришують, я переконана, що такі люди, як два директори цих авіаційних заводів, відповідатимуть згідно із законом і достатньо жорстко», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр уточнила, що колишній директор Харківського авіаційного заводу Павло НАУМЕНКО займався відмиванням кредитних і бюджетних коштів, що виділяються на розвиток галузі.

Зокрема, за її словами, таким чином, з обігу Харківського авіаційного заводу було виведено 1 млрд. 750 млн. грн., а заводу «Авіант» - близько 1 млрд. грн. При цьому Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що керівники обох заводів були призначені урядом В.ЯНУКОВИЧА.

«Те, що відбувалося на цих заводах, відбувалося на очах і у силових структур, і на очах колишнього прем`єр-міністра ЯНУКОВИЧА, оскільки це його люди. Гроші, які виділялися з бюджету, зокрема, я переконана, і з його відома, виводилися на різні підприємства не відомо чиїх власників», - заявила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в результаті непрофесійних дій колишніх директорів авіаційних заводів були зірвані всі міжнародні контракти зі складання літаків. «Нинішньому уряду доводиться долати ту кризу, яка залишилася після правління уряду ЯНУКОВИЧА, і ту яка сьогодні посилена світовою глобальною кризою», - пояснила вона.

«Партія регіонів розповідає про те, що вони непогані антикризові менеджери, що вони єдині, хто може вивести країну з кризи, але, у той же час, кожна галузь, яку ми сьогодні розглядаємо і намагаємося допомогти, свідчить про те, що саме у період перебування у владі ЯНУКОВИЧА (на посаді прем`єр-міністра), всієї його команди на всіх посадах, йшов масштабний грабіж усіх галузей України», - резюмувала Ю.ТИМОШЕНКО.