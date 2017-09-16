Гройсман заявляє, що його залежність від президента перебільшена

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що його залежність від президента Петра Порошенка перебільшена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

"Вони перебільшують мою залежність", - наголосив прем’єр-міністр, коментуючи заяви, що є людиною президента і що не має потенціалу виконати всі обіцянки.

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Водночас він наголосив на необхідності об’єднання всіх гілок влади.

"Взагалі некоректна постановка питання, коли хтось говорить про те, хто чия людина. Ми маємо говорити про цінності, про погляди і про реальні справи. Я думаю, що за цей рік нам є про що сказати. Але насправді наші дії в майбутньому будуть говорити теж про те, хто на що здатний, і в кого є можливості щось змінити. Але найголовніше, щоб сьогодні в цей, можливо, історичний момент, всі були об'єднані: і президент, і парламент, і уряд. Нам немає чого ділити, нам потрібно боротися не за владу, а нам потрібно боротися за країну", - додав Гройсман.