Екс-генсек НАТО закликав США позитивно розглянути надання Україні озброєння

Колишній генеральний секретар НАТО, позаштатний радник президента України Андерс Фог Расмуссен закликає США позитивно розглянути надання Україні летального оборонного озброєння.

Читайте такожЕкс-генсек НАТО побачив "диявола" у пропозиції Росії щодо миротворців на ДонбасіЯк передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

"На мою думку, ми повинні здійснити необхідні кроки, аби чинити максимальний тиск на Росію", - заявив Расмуссен.

"Я вважаю, що принаймні американці повинні позитивно розглянути доставку летального оборонного озброєння Україні", - додав екс-генсек Альянсу.

"Ми повинні посилити санкції проти Росії", - переконаний він.

Також він сказав, що зараз не вдасться повернути окупований Росією Крим, але треба продовжувати йти шляхом посилення тиску і санкцій. "Ми не повинні ніколи визнавати незаконну анексію Криму Російською Федерацією", - додав Расмуссен.