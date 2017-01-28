Расмуссен закликав Трампа зберегти санкції проти Росії

Екс-генсек НАТО, позаштатний радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен закликав президента США Дональда Трампа не скасовувати санкції проти РФ, повідомляє "Україна 112".

"З повагою до права нового президента формувати зовнішню політику в інтересах США, вважаю неприпустимим скасування санкцій проти Росії, без поступок від цієї країни", - написав Він.

Екс-генсек НАТО зазначив, що російський лідер намагається уникнути відповідальності за анексію Криму та дії в Східній Україні.

"Послаблення санкцій підстьобне російську агресію в регіоні, і створить небезпеку інтересам України і США", - написав Він.

Він висловив сподівання, що Трамп дослухається до поради міжнародних союзників і продовжить санкції, що допоможе посадити Росію за стіл переговорів про мир.

Читайте такожГолова МЗС Угорщини висловився за швидке скасування санкцій ЄС проти Росії

Як повідомляє УНІАН, сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп покладе край спекуляціям щодо зняття санкцій з Росії і відмовиться від такого неблагоразумного курсу.

Сенатор запевнив, що в разі, якщо Трамп не відмовиться від цього курсу, то він разом з колегами буде працювати над тим, щоб закріпити санкції проти Росії в законі.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підкреслив, що говорити про долю санкцій, введених попередньою адміністрацією Барака Обами проти Російської Федерації з-за вторгнення в Україну, поки рано.