Тимошенко вказала ревізорам та Генпрокуратурі на Єханурова

Кабінет міністрів України призупинив незаконну передачу Міністерством оборони 33 ділянок землі загальною площею 255 га, в тому числі 96,3 га на узбережжі Чорного моря.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, Контрольно-ревізійному управлінню доручено розпочати перевірку у Міністерстві оборони.

Документи про незаконну передачу Міноборони землі також будуть передані до Генеральної прокуратури і профільного комітету Верховної Ради.