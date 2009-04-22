Тимошенко вказала ревізорам та Генпрокуратурі на Єханурова

13:32, 22 квітня 2009
Політика
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Й зупинила передачу землі

Кабінет міністрів України призупинив незаконну передачу Міністерством оборони 33 ділянок землі загальною площею 255 га, в тому числі 96,3 га на узбережжі Чорного моря.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, Контрольно-ревізійному управлінню доручено розпочати перевірку у Міністерстві оборони.

Документи про незаконну передачу Міноборони землі також будуть передані до Генеральної прокуратури і профільного комітету Верховної Ради.

 

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