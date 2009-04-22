Яценюк прикинув, коли Україна вийде з кризи

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що курс долара на рівні 8 грн. за 1 дол. збережеться, щонайменше, до вересня цього року. Про це він заявив на презентації Волинської організації «Фронту змін» у Луцьку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі організації, на думку А.ЯЦЕНЮКА, це позв`язано із суттєвим скороченням імпорту, завдяки чому вирівнялося сальдо торгового балансу України. Також зникла валютна паніка, і гривні на ринку стало менше. «Відсутність гривні на ринку – це ознака зменшення попиту на іноземну валюту», – відзначив А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, важливу роль у стабілізації курсу гривня-долар, на думку лідера «Фронту змін», зіграло надання Україні кредиту МВФ. «Люди почали менше забирати депозити. Ще три-чотири місяці, і вони почнуть повертати свої гроші в банки», – вважає А.ЯЦЕНЮК.

А загалом він переконаний, що Україна вийде з економічної кризи в 2011-2012 роках. «В кращому разі, світ вийде зі світової фінансової кризи до кінця 2010 – початку 2011 року. Як правило, Україна на один рік відстає від світу: ми зможемо вибратися в 2011-2012 роках», – вважає А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він відзначив, що існує три основних завдання, які необхідно виконати Україні, перше – провести реструктуризацію заборгованостей; друге – відновити довіру до банків; третє – відновити кредитування юридичних і фізичних осіб.

При цьому лідер «Фронту змін» вважає, що економічна ситуація в державі стабілізується вже до кінця 2009 року. «Я відчуваю, що ми стабілізуємо ситуацію до кінця цього року», – заявив А.ЯЦЕНЮК.