"Народний фронт": рішення щодо миротворців на Донбасі не може бути прийняте без схвалення у Верховній Раді
Максим Бурбак наголосив, що російський проект резолюції є неприйнятним і він є пасткою для міжнародного співтовариства та України.
«Народний фронт» заявляє, що будь-які рішення щодо миротворців на Донбасі не можуть бути прийняті без схвалення у Верховній Раді.
Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.
«Народний фронт» заявляє, що жодне рішення ООН чи будь-кого іншого щодо миротворців без схвалення у Верховній Раді не може і не буде прийняте. Такою є вимога Конституції України, такою є жорстка позиція нашої фракції», - підкреслив він.
Максим Бурбак наголосив, що російський проект резолюції є неприйнятним і він є пасткою для міжнародного співтовариства та України.
«Це нонсенс! Держава, яка вчинила збройну агресію проти України, держава, чиї війська окупували Крим і частину Донбасу, зараз починає гратися у миротворця», - резюмував Максим Бурбак.