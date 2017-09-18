Україна і США дуже далеко просунулись у переговорах щодо зброї - Порошенко

Україна і США дуже далеко просунулись у переговорах щодо оборонної зброї. Про це президент України Петро Порошенко сказав під час зустрічі з лідерами української громади та кримськотатарських організацій США сьогодні у Нью-Йорку, повідомили УНІАН у прес-службі президента.

Глава держави відзначив кроки, які зробив американський Конгрес у допомозі Україні, в тому числі рішення про надання оборонної зброї.

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"Це не просто позиція, яка дозволяє нам значно підвищити ціну, яку заплатить російський агресор, якщо він перейде до наступальних дій, але це ще відкриває можливості про надання нам аналогічної допомоги з боку Великої Британії, Канади, інших держав. Чекаємо політичного рішення США", - сказав президент.

Він додав, що в цих переговорах дуже далеко просунулись. "Ще одна важливість оборонної зброї - це не просто протитанкові ракети «Джевелін», ми виробляємо самі «Стугну», яка має інший принцип, але дуже ефективна, ми говоримо про систему радіоелектронної боротьби, яка презентує світу неспростовні докази злочинів Росії - звідки вони відкривають вогонь, щоб вбивати наших цивільних, звідки і коли, якого калібру вони підтягнули заборонене Мінськими угодами важке озброєння. І, врешті-решт, це докази, які дозволять нам сформувати юридичну позицію, коли будуть розглядатися злочини РФ в міжнародному суді в Гаазі", - наголосив Порошенко.

Президент підкреслив, що "це не просто зброя, а це є юридичним інструментом захисту української позиції".

Довідка УНІАН. На початку серпня NBC News із посиланням на американських чиновників повідомив, що Пентагон передав до Білого дому рекомендацію надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією.

За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin вартістю близько 50 млн доларів.

24 серпня під час візиту до Києва міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що у Сполучених Штатах активно вивчають питання щодо надання Україні оборонного озброєння.