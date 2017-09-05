Надання Україні летальної зброї стало б єдиною гарантією припинення Росією агресивних дій – експерт

Керівник Центру дослідження Росії, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009) Володимир Огризко переконаний, що надання Сполученими Штатами Америки Україні летальної зброї стало б гарантією припинення Росією агресивних дій.

Про це Огризко заявив УНІАН, коментуючи заяву президента РФ Володимира Путіна щодо неприпустимості надання США летальної зброї Україні.

«Росія, яка озброїла бандитів, яка завезла на Донбас більше танків, ніж є в кількох європейських найбільших арміях станом на сьогодні, вони ще нам розповідають про те, що щось може комусь та чомусь заважати. Це черговий цинізм російської влади – не більше та не менше», - заявив Огризко.

«Я би на місці американців вже давно б цю зброю передав би, що стало б справді єдиною гарантією того, що будь-які інші агресивні дії Росії будуть припинені. Чим довше цієї зброї в нас немає, тим більше у Путіна бажань скористатися своєю поки що на даний момент військовою перевагою», - додав Огризко.

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На переконання екс-міністра, чим більшою буде ціна військових авантюр Путіна, тим меншою буде спокуса ними займатися.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 вересня, Путін заявив, що у разі поставки Сполученими Шатами зброї в Україну, російські бойовики, які контролюють Донбас, можуть направити свою зброю в інші «зони конфлікту».

«Якщо американська зброя надходитиме в зону конфлікту, буде важко сказати, як чинитимуть проголошені республіки. Можливо, вони направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, які чутливі для тих, хто створює проблеми для них», - сказав Путін.

Довідка УНІАН. На початку серпня NBC News із посиланням на американських чиновників повідомив, що Пентагон передав до Білого дому рекомендацію надати Україні високотехнологічну протитанкову зброю задля допомоги у боротьбі з російською агресією.

За словами посадовців, пропонований пакет допомоги включає протитанкові ракети Javelin вартістю близько 50 млн доларів.

24 серпня під час візиту до Києва міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що у Сполучених Штатах активно вивчають питання щодо надання Україні оборонного озброєння.