"Розпинаємо хлопчиків у трусиках, зараз і тебе розіпнемо": з'явилося відео візиту консула РФ до суду у "справі 2 травня" в Одесі

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Опубліковано відео візиту російського консула Олександра Страхова до суду в Чорноморську Одеської області, де розглядалася справа "2 травня". Запис на своїй сторінці у Facebook показав активіст Сергій Стерненко.

"Ви - представники країни-окупанта", "Ваші війська на Донбасі, ваші війська в Криму", "Йдіть звідси", "Розпинаємо хлопчиків у трусиках, зараз і тебе розіпнемо" - заявили люди, звертаючись до консула РФ.

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За словами Стерненка, Страхов прийшов на засідання суду разом з помічником.

"Після нетривалої бесіди з активістами він вирішив поїхати геть, але по дорозі ще з'ясувалсь, що у його помічника в кишені є зброя, котру в ході подій він передав консулу", - розповів активіст.

Згодом поліція евакуювала представника країни-агресора, й той поїхав з місця події.

Як повідомляв УНІАН, Стерненко раніше заявляв, що до будівлі суду, де 18 вересня виправдали фігурантів справи про трагедію 2 травня в Одесі прибув російський консул Олександр Страхов.