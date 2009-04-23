Яценюк вважає своїм головним завданням «зшити» Україну

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК бачить своїм основним політичним завданням “зшити” Україну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це він заявив сьогодні в інтерв’ю «Радіо Трек» у Рівному.

«Колоти Україну я нікому не дам. В мене завдання наступне – зшити Україну”, - зокрема сказав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, те, що на Сході люди розмовляють російською, не означає, що вони не українці. “Завтра вони будуть розмовляти українською і ніхто їх не буде змушувати це робити, а українська мова стане конкурентною”, - переконаний він.

Водночас, А.ЯЦЕНЮК визнав, що питання мови буде однією з тем, якою політики спекулюватимуть і під час майбутніх виборчих перегонів. Втім, за його словами, це стосується й таких тем як НАТО, питань щодо ОУН-УПА, відносин з Росією та Заходом.

«Деякі політики більше ні про що інше не можуть говорити, тому що не можуть сказати, що треба зробити у системі освіти, охороні здоров’я, українській армії тощо, щоб змінити їх на краще», – зазначив А.ЯЦЕНЮК.