Компартія наполягає на виборах Президента в парламенті

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО наполягає на ухваленні в країні нової Конституції, яка узаконить вибори Президента Верховною Радою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції в Донецьку.

П.СИМОНЕНКО нагадав, що в проекті нової Конституції, запропонованої комуністами, парламент уповноважений обирати Президента.

«Ми запропонували – парламент обирається, політичні сили одержують підтримку, створюють коаліцію, - пояснив П.СИМОНЕНКО. - Так давайте через обрання Президента в парламенті з`єднаємо повністю відповідальність за владу і в руках законодавчого органу, і в руках виконавчих структур». Він підкреслив, що «ми повинні все об`єднати, щоб у нас вся вертикаль влади несла відповідальність».

Крім того, лідер комуністів вважає, що потрібно «синхронізувати в часі відповідальність, тому що виходить, що ЮЩЕНКА Президентом обрали раніше, а парламент пізніше - парламент обирали під одну програму, а ЮЩЕНКА – під іншу».

Але прийняти нову Конституцію сьогодні в парламенті важко, визнає П.СИМОНЕНКО, тому що, за його словами, Партія регіонів постійно «щось ділить з бютівцями». У той же час він наголошує, що не відступиться від цієї ідеї ухвалення нової Конституції, тому що тоді в Україні будуть тільки одні парламентські вибори, що значно заощадить державні гроші.

«Сьогодні в парламенті важко вирішити це питання, але від цієї ідеї відмовлятися не можна, і я готую грунт, щоб завтра це питання вирішити», - сказав лідер комуністів. Він дуже жалкує, що «цей проект Конституції не підписує Партія регіонів, а постійно домовляється з БЮТ». П.СИМОНЕНКО сказав, що звертається до представників Партії регіонів із закликом: «Беріть цей текст (проект Конституції, написаний Компартією, – УНІАН), використовуйте. Тоді будуть тільки парламентські вибори. Тоді у нас значно більше коштів буде заощаджено, і буде підвищена значно відповідальність влади перед виборцем».