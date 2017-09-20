Порошенко сподівається на притягнення РФ до відповідальності за злочини проти України завдяки рішенню суду ООН

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна сподівається, що рішення Міжнародного суду ООН допоможе притягти РФ до відповідальності за злочини скоєні проти України з 2014 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН сьогодні в Нью-Йорку.

Він нагадав, що цього року, Міжнародний суд розпочав слухання у справі України проти Росії за порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

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«Ми сподіваємося, що рішення суду найвищої інстанції ООН допоможе притягнути Російську Федерацію до відповідальності за численні порушення міжнародного права та фінансування злочинів, скоєних з 2014 року», - заявив президент.

«Розраховуємо на підтримку та сприяння з боку усіх держав-членів ООН у цьому процесі», - додав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний суд ООН у Гаазі 19 квітня оголосив рішення, яким частково задовольнив запит України про застосування тимчасових заходів щодо Росії. Суд вказав, що Росія має утриматися від продовження обмеження щодо можливості кримських татар зберегти свої інституції, включаючи Меджліс.

Разом з тим суд вирішив, що Україна не надала достатньої кількості доказів, які стали б суттєвою базою для застосування тимчасових заходів, що стосуються порушення Росією Конвенції про заборону фінансування тероризму.

Україна в рамках позову до Росії просила Міжнародний суд ООН ввести тимчасові заходи, спрямовані на недопущення продовження порушень прав людини з боку РФ на період розгляду судом справи по суті, з метою захисту цивільного населення в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.

В червні у Доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні Управління Верховного комісара ООН з прав людини у період 16 лютого – 15 травня 2017 року йшлося, що РФ у зв’язку з проміжним рішенням Міжнародного суду у Гаазі має утриматись від будь-яких дій, які обмежують можливості кримськотатарської громади зберегти свої представницькі установи, в тому числі Меджліс, а також забезпечити доступ до освіти українською мовою в окупованому Криму.