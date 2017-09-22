Уряд представляє в парламенті проект держбюджету-2018 (наживо)

Кабінет міністрів України представляє у Верховній Раді проект закону про державний бюджет України на 2018 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, з представленням з трибуни виступає міністр фінансів України Олександр Данилюк.

Опісля також має виступити перший заступник голови Комітету ВР з питань бюджету Василь Амельченко.

Після виступів відводиться 40 хвилин на запитання від депутатів.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує в 2018 році виділити українським силовикам з державного бюджету 1,5 мільярда.