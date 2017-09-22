Луценко підписав оновлену підозру нардепу Довгому

Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру народному депутату від групи «Воля народу» Олесю Довгому, з якого парламент 11 липня зняв недоторканність. Про це УНІАН повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

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"Підозру оновлено і підписано", - сказала вона.

За словами Сарган, після повернення з відрядження Луценко визначиться з датою звернення з поданням до Верховної Ради про надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності Довгого у зв'язку з оновленою підозрою.

Як повідомляв УНІАН, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що 19 червня направив генпрокурору подання на зняття депутатської недоторканності з Довгого в рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного виділення ділянок в Києві у 2007-2009 роках.

21 червня Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення Довгого до кримінальної відповідальності, в діях якого вбачаються ознаки зловживання службовим становищем, вчиненим у співучасті, з метою незаконного відчуження 10 земельних ділянок у заказнику "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га. Довгий відкидає всі звинувачення.

11 липня Верховна Рада позбавила його депутатської недоторканності.

21 вересня Холодницький повідомив, що направив до Генпрокуратури подання на оголошення підозри Довгому.