Довгий: Я не збираюся закривати жодні справи за терміном давності. Я збираюся пройти весь процес

Народний депутат Олесь Довгий готовий пройти через судовий процес, щоб отримати рішення, яке стане логічним завершенням у його справі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Lb.ua.

Читайте такожАдвокат Розенблата виступав у суді дві години: у прокурорів не витримали нерви

«Я не збираюся закривати жодні справи за терміном давності. Я збираюся пройти весь процес. Довести його до логічного завершення. І отримати те рішення, яке буде зрозумілим вам, вашим колегам, зрозумілим для суспільства. Тому що, якщо я закрию це питання за строками давності, це буде те саме, що триматися за недоторканність. Такого не буде», - заявив депутат.

За словами Довгого, він сам зацікавлений в тому, щоб в цій справі була поставлена ​​крапка, оскільки багато хто не до кінця розуміє, в чому полягають функції секретаря Київради і які його повноваження.

«Я хочу, щоб люди зрозуміли функцію секретаря міськради. Тому що секретар міськради, особливо київської - при тому політичному або громадському забарвленні, який був і є - є практично єдиним публічним обличчям. І він акумулював у собі весь публічний негатив. Щоб я міг йти далі, повинен всі міфи, створені за 10 років, розвінчати. Я прийняв рішення, що витрачу на це стільки часу, скільки буде необхідно», - підкреслив парламентарій.

За словами Олеся Довгого, він не може спрогнозувати, на який час затягнеться процес досудового розгляду, проте пообіцяв, що він і його адвокати прагнутимуть отримати відповіді якомога швидше і вивести цю справу з політичної площини в юридичну. При цьому нардеп не виключає варіанту, що справа розсиплеться в процесі розгляду і буде закрита до суду через недостатність підстав.