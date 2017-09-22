Штепі вдягнули електронний браслет (відео)

Екс-меру Слов'янська Нелі Штепі в четвер пізно ввечері таки вдягнули електронний браслет. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Раніше Штепа сама бідкалась журналістам, що без цього пристрою не може більш-менш вільно пересуватись навіть поблизу будинку, в якому мешкає зараз зі своїм колишнім чоловіком - каже, що вони вже помирилися.

Екс-мер заявила, що у Слов'янську її зустріли привітно, несуть квіти. Будинок, у якому вона має жити згідно з рішенням про домашній арешт, належить її подрузі, а Штепа приписалась туди ще 10 років тому.

Сьогодні вона знову поїхала до Харкова. Штепа - єдина в країні екс-очільниця міста, яку звинувачують у тероризмі та посяганні на територіальну цілісність України. Їй загрожує довічний термін, з якого вона три роки вже відсиділа в СІЗО і нібито покаялась, хоча ця стаття не передбачає домашнього арешту.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Ленінський райсуд Харкова змінив запобіжний захід для Штепи з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю. Штепа має постійно перебувати за місцем проживання у Слов’янську.

Штепа обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.