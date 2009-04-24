Тимошенко виплачуватиме зарплати з добродійних внесків

Кабінет Міністрів України дозволив спрямовувати добровільні добродійні внески та пожертви від юридичних і фізичних осіб на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ і навчальних закладів освіти, охорони здоров`я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання.

Про це сказано в постанові Кабміну №368 від 14 квітня 2009 р., розміщеному на сайті уряду.

Цією постановою вносяться зміни в постанову Кабміну від 4 серпня 2000 № 1222 про порядок отримання добродійних внесків і пожертв бюджетними установами.