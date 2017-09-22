МЗС знову вимагає від РФ припинити політичні переслідування журналіста Семени

Міністерство закордонних справ України знову вимагає від Російської Федерації припинити політичні переслідування журналіста Миколи Семени.

Про це повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца в Twitter.

"Незаконна влада, незаконний вирок журналісту М.Семені. Вчергове вимагаємо від РФ припинити політичні переслідування", - заявила Беца.

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Як повідомляв УНІАН, окупаційний "Залізничний суд Сімферополя" засудив кримського журналіста Миколу Семену до 2 років і 6 місяців позбавлення волі умовно.

Кримського журналіста Семену російська влада звинувачує в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в його будинку ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено офіційне звинувачення в тому, що журналіст опублікував на сайті Крим.Реаліі статтю. Наразі журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне висловлювання думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично вмотивованим.