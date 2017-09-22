В окупованому Криму журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно

Підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя вирішив засудити кримського журналіста, автора Радіо Свобода і проекту Крим.Реалії Миколу Семену до двох з половиною років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю.

Як повідомляє проект Крим.Реалії, вирок журналістові, якого звинувачують у «закликах до порушення територіальної цілісності Росії», суд в анексованому Криму оголосив 22 вересня.

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Сторона обвинувачення вимагала для Семени покарання у вигляді трьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки і позбавленням права займатися будь-якою громадською діяльністю впродовж трьох років.

Напередодні Семена виступив в суді з заключним словом, і заявив:якщо йому винесуть обвинувальний вирок, це відіб’ється на всій журналістиці в Росії.

Російська влада звинувачує автора Радіо Свобода і Крим.Реалії Миколу Семену в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року ФСБ Росії провела обшук в його будинку, а в травні того ж року йому висунули офіційне звинувачення. На цей час журналіст перебуває під підпискою про невиїзд.

Микола Семена заявляє, що в своїх матеріалах він реалізовував право на «вільне вираження думки».

Правозахисні й журналістські організації вважають переслідування Миколи Семени політично мотивованим.

Міністерство закордонних справ України неодноразово закликало фактичну владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.