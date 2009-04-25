КС визнає неконституційними вибори Президента 25 жовтня?

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК прогнозує, що Конституційний Суд України визнає неконституційною постанову Верховної Ради про призначення дати президентських виборів на 25 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав вчора в ефірі «Свобода на «Інтері».

Міністр зауважив, що «скоріш за все, варто очікувати рішення Конституційного Суду України, який поверне парламент до конституційної дати виборів Президента, – 17 січня». «І це буде правильно», - додав М.ОНІЩУК.

Він підкреслив, що нинішній Президент України Віктор ЮЩЕНКО «отримав повноваження не від парламенту, його повноваженнями наділила нація, виборці і народ». Міністр додав, що на реалізацію цих повноважень відведено п’ять років.

За словами М.ОНІЩУКА, «питання не в тому, гарний сьогодні Президент, і в нього високі рейтинги чи низькі», а в тому, що парламент не має права скоротити термін його перебування на посаді, визначений Конституцією.

«Парламент лише зобов’язаний призначити дату виборів у порядок і спосіб, передбачений Конституцією», - наголосив міністр юстиції. За його словами, «дуже руйнівно створити прецедент, коли один орган влади буде скорочувати чи продовжувати термін існування іншого».

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня Верховна Рада призначила вибори Президента України на 25 жовтня 2009 року.

8 квітня Президент України В.ЮЩЕНКО направив до КС подання про визнання неконституційним призначення парламентом президентських виборів на 25 жовтня 2009 року. На переконання В.ЮЩЕНКА, рішення парламенту про призначення виборів Президента України є неконституційним і незаконним, оскільки 103 стаття Основного Закону чітко визначає, що вибори глави держави мають відбуватися в останню неділю останнього місяця п’ятого року повноважень чинного Президента. Тому законною датою президентських виборів В.ЮЩЕНКО називає 17 січня 2010 року.