У ПР розказали, на яку авантюру «ніколи не підуть»

Партія регіонів ніколи не погодиться забрати у народу право обирати Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі ток-шоу «Свобода на «Інтері» заявив член фракції Партії регіонів Юрій МІРОШНИЧЕНКО.

«Позиція Партії регіонів щодо порядку обрання Президента України офіційно оприлюднена нашим лідером Віктором ЯНУКОВИЧЕМ. І вона полягає в тому, що право обирати собі лідера країни у народу ніхто не може забрати», - сказав народний депутат, наголосивши, що «Партія регіонів не йшла, не йде і ніколи не піде на ці авантюри».

Він також наголосив, що «ті всі сценарії, які розробляються невідомо де і пропонуються сьогодні суспільству (щодо внесення змін Конституції у частині обрання Президента у Верховній Раді – УНІАН), не можуть бути застосовані сьогодні, принаймні, за участю Партії регіонів».

«Ми чітко офіційно засвідчили свою позицію ще рік тому, коли оприлюднили свій проект змін до Конституції. Там йдеться про прямі всенародні таємні вибори Президента», - наголосив Ю.МІРОШНИЧЕНКО і додав, що «звужувати права громадян України не дозволено нікому».