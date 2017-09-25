ЗМІ: Вища рада правосуддя звільнила всього 10% ''суддів Майдану''

Вища рада правосуддя практично закінчила розгляд дисциплінарних проваджень за законом "Про відновлення довіри до судової влади", що передбачав перевірку суддів, які під час Майдану виносили рішення з очевидними ознаками свавільності.

Про це в блозі "Української правди" повідомив член Громадської ради доброчесності при Вищій кваліфікаційній комісії суддів адвокат Роман Маселко.

Згідно з даними Вищої ради правосуддя, всього були передані заяви щодо 351 судді, які виносили рішення, передбачені Законом "Про відновлення довіри до судової влади".

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За результатами розгляду цих скарг Вища рада правосуддя внесла подання про звільнення 64 суддів. З них 31 суддю звільнили в 2016 році, 3 суддів - в 2017. Подання на звільнення 1 судді було скасовано рішенням ВРП. 29 суддів на даний момент очікують фінального рішення.

Також ВРП внесла подання про тимчасове відсторонення 5-ти суддів; відмовила у відкритті дисциплінарної справи стосовно 204 суддів; відмовила у внесенні подання про звільнення щодо 68 суддів.

Крім того, ВРП відправила матеріали у Вищу кваліфікаційну комісію суддів щодо 10 суддів; повернула заяви без розгляду по 3 суддям, залишила заяви без розгляду по 24 суддям і припинила дисциплінарне провадження по 1 судді.

При цьому, як зазначає Маселко, з 31 судді, які були звільнені у 2016 році, 29 оскаржили своє звільнення у Вищому адміністративному суді України (ВАСУ).

ВАСУ задовольняв практично всі позови, але всі рішення були скасовані Верховним судом. Хоча по більшості досі немає остаточних рішень.

З 33 суддів, щодо яких є подання Дисциплінарних палат про звільнення в 2017 році, 26 суддів оскаржили ці подання у ВРП.

ВРП розглянула 6 скарг, з яких 5 скарг були відхилені і подання залишені в силі, а 1 скарга була задовільнена і подання скасовано.

"Таким чином, на сьогодні фактично звільнено лише 34 судді, що складає 10 % від усіх суддів Майдану. При цьому у нас поки немає даних про фактичне звільнення суддів наказом голови суду. Були факти, коли судді продовжували займати пост судді більше року після Указу Президента про їх звільнення", - написав Маселко.

Він додав, що якщо вважати всі подання про звільнення, то це 63 судді, що становить 18% від всіх суддів Майдану.

80% суддів, які виносили свавільні рішення, не понесли ніякого покарання.

"Звертаю увагу – щодо переважної більшості таких суддів встановлено факти порушень законодавства, але ВРП вирішила, що їх недостатньо для звільнення, а для іншого покарання – минули строки", - зазначив Маселко.

"Але найгірше, що ВРП категорично відмовилась встановлювати причину масового винесення усіма суддями цих рішень. Відомо, що такою причиною були прямі вказівки з Адміністрації Президента, які транслювались через голів судів. Однак усі факти, які свідчили про вплив на суддів просто ігнорувались. У задоволенні усіх моїх клопотань про виклик у якості свідків осіб, які б могли навести факти такого впливу відмовили", - написав він.