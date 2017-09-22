Вища рада правосуддя надала згоду на арешт судді, який намагався дати хабар Холодницькому

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Кіровського райсуду Дніпропетровська Геннадія Підберезного, підозрюваному у хабарництві.

Як повідомляє Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП, таке рішення було ухвалене на засіданні ради сьогодні за поданням заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської.

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Як повідомив доповідач із зазначеного питання – член Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, з матеріалів клопотання вбачається, що Підберезного було затримано 21 вересня 2017 року безпосередньо під час вчинення тяжкого злочину на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того самого дня Підберезному повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 309 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

«Підберезний підозрюється у наданні за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення дій в інтересах третіх осіб із використанням наданої службовій особі влади», – зазначив Бенедисюк.

Вища рада правосуддя, дослідивши матеріали подання та заслухавши всіх промовців ухвалила рішення про надання згоди на утримання судді Підберезного під вартою.

За даними ЗМІ, саме Підберезний був одним із двох суддів, яких вчора, 21 вересня, співробітники СБУ та Генпрокуратури затримали в кабінеті керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тис. доларів. Загалом судді, щоб уникнути кримінальної відповідальності за раніше викритим фактом отримання хабара, який розслідує Національне антикорупційне бюро, пропонували Холодницькому хабар у 300 тис. дол.