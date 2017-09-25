Яценюк починає процес проти Росії у ЄСПЛ

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк починає процес проти Росії у Європейському суді з прав людини. Про це у своєму Facebook повідомила прес-секретар Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.

«Ми маємо намір в ЄСПЛ довести всю абсурдність російського кривосуддя. Ми притягнемо до відповідальності всіх так званих російських «слідчих» та «суддів», які сфабрикували «чеченську справу Яценюка», - наголосила вона.

Ольга Лаппо повідомила, що за стандартами ЄСПЛ для позову необхідно формально пройти усі стадії розгляду справи в національних судах: «Такими є правила і вимоги Європейського суду з прав людини. Ці правила писали для демократичних і правових держав, а не для авторитарної путінської Росії. Саме тому ми нікому й нічого не збираємося доводити на території РФ. Ми проходимо формальну процедуру для позову в ЄСПЛ».

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Усі технічні функції на території ворожої держави будуть виконувати винятково представники Арсенія Яценюка.

«Одразу наголошу, що нас не цікавлять процесуальні деталі, бо в Росії відсутнє правосуддя як таке. Нас навіть не цікавить остаточне рішення путінської репресивної «судової» машини. Крапку в цій абсурдній справі поставить Європейський суд із прав людини», - наголосила Лаппо.

Нагадаємо, у березні Єсентукський міський суд Ставропольского краю РФ оголосив про заочний арешт Арсенія Яценюка за сфальшованою справою про нібито його участь в збройних сутичках, які проходили 1994-1995 роках в районі міста Грозний в Чечні. Обвинувачення проходило, зокрема, за статтями УК РФ «Участь в стійкій озброєній групі (банді) або в здійснюваних нею нападах» та «Умисне вбивство при обтяжуючих обставинах».

13 вересня прес-секретар Арсенія Яценюка опублікувала документи, які свідчать, що кремлівські слідчі звинувачують лідера «Народного фронту» також і в участі в бойових діях у Придністров’ї: «З метою «всебічного та об’єктивного розслідування» «чеченської справи Яценюка» російські «слідчі» знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року в Придністров’ї. На ній «росексперти» «змогли» ідентифікувати Арсенія Яценюка», - написала вона.

У рамках цієї сфабрикованої справи Росія звернулася до Інтерполу з проханням оголосити Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до Росії. Інтерпол відмовив у клопотанні РФ, як політично мотивованому.