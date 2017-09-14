З'явилися докази фальсифікації справи Яценюка-"придністровського бойовика" (фото)

Центр "Миротворець" відреагував на заяву російських слідчих про те, що колишній прем'єр України Арсеній Яценюк у 1992 році нібито воював у Придністров'ї.

Читайте також"Кривавий" прем'єр: соцмережі відреагували на хвилю кремлівської пропаганди про Яценюка у Чечні

Так, у "Миротворці" провели експертизу знімків, які опублікувала російська експертно-криміналістична лабораторія, за допомогою комплексу розпізнавання облич "Ідентиграф". Результат - 0% схожості, йдеться у повідомленні центру в Facebook.

"Іншими словами - повний відстій і фальсифікат", - так охарактеризували в "Миротворці" висновки російських слідчих.

Раніше у Росії заявили, що екс-прем'єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк брав участь в бойових діях в Придністров'ї.

Чергові надумані звинувачення російських слідчих щодо екс-прем'єра України Арсенія Яценюка викликали у соціальних мережах масу забавних жартів і коментарів.